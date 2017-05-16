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Общество

Министр транспорта РФ планирует принять участие в открытии путепровода в Великих Луках

Работы на строительстве путепровода в Великих Луках ведутся в соответствии с графиком, и уже в этом году планируется пустить движение транспорта по одной стороне. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, об этом сегодня, 16 мая, в ходе заседания администрации региона заявил председатель областного комитета по транспорту Виталий Голиков, отвечая на вопрос главы региона Андрея Турчака.

Губернатор сообщил, что министр транспорта РФ Максим Соколов «уже поставил себе в график поездку в Великие Луки и участие в открытии путепровода». «Вы же не можете его подвести», - добавил Андрей Турчак, обращаясь к Виталию Голикову.  

Напомним, ранее сообщалось, что техническое открытие путепровода в Великих Луках запланировано на ноябрь. Предполагается также, что съезды, прилегающие к путепроводу, будут готовы к 1 августа 2018 года. 

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