Сити-менеджер Пскова ответил на критику активиста «Убитых дорог»

11:00, 16 мая 2017, ПАИ

Сегодня, 16 мая, на заседании администрации Псковской области сити-менеджер Пскова Игорь Калашников доложил о планах по ремонту дорог в областном центре в 2017 году.

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, сначала глава городской администрации ещё раз объяснил резкое ухудшение качества дорожного покрытия в январе-марте погодными условиями: «Зима была особая: 138 переходов через ноль. Увеличилась также интенсивность движения. В результате ситуация с дорогами плохая. В предыдущие годы ямочный ремонт мы начинали уже в 20-х числах апреля, но в этом году температуры нам не позволили».

«Сейчас мы начали ямочный ремонт, — продолжил он. — На 23 улицах будет проведен ремонт с помощью фрезерования. Вчера на сессии городской Думы приняли лимиты на ремонт дорог. Работы по смене поверхностного слоя начнутся в конце июня, и за июль-август планируем их закончить. На каждый день у нас определен перечень дорог. Думаю, с поставленными задачами справимся».

Также сити-менеджер добавил, что муниципальные власти Пскова в этом году планируют отремонтировать более 80 дворов.

Присутствующий на заседании активист движения «Убитые дороги» Николай Мельков заметил, что вчера в ходе проверки участники «Дорожной инспекции ОНФ» обнаружили нарушение технологии подрядчиками: «Вчера провели инспекцию и видели, как производилась укладка горячего асфальта, а он просто не приклеивался».

«Вы приехали как раз тогда, когда начинался дождь и работы заканчивались. Мы знаем трудности и замечания», — ответил г-н Калашников.

Губернатор Псковской области Андрей Турчак резюмировал обсуждение так: «Просьба к Пскову и Великим Лукам обеспечить своевременность всех конкурсных процедур, чтобы мы не попали в сентябрь и октябрь и не переносили работы на 2018 год. Всем надо навалиться и работать напряженно, но так, чтобы город не встал. Нужно заранее вывешивать график работ».