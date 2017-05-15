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Политика

154 километра федеральных трасс отремонтируют в Псковской области в 2017 году

154 километра федеральных трасс будут отремонтированы в Псковской области в 2017 году. Об этом заявил начальник Федерального казенного учреждения «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» Владимир Ермилов на заседании администрации Псковской области, сегодня, 16 мая, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Кроме того, в рамках доклада об итогах работы в сфере дорожной деятельности за 2016 год и планах по развитию сети автодорог регионального и федерального значения на 2017 год, Владимир Ермилов рассказал, что в настоящее время активно ведутся работы по строительству автодорожного путепровода через железную дорогу в Великих Луках и второго пускового комплекса Северного обхода Пскова. «В рамках строительства Северного обхода Пскова планируется обустроить пять транспортных развязок, 10 мостовых сооружений и одну площадку для отдыха», - пояснил начальник управления автодорог северо-запада.

Он также рассказал, что у районной больницы в Пскове и школы № 16 установили противошумовые экраны. «Там же появился надземный пешеходный переход», -  добавил Ермилов.

«Планируется обеспечить в 2017 году освещенность в 60% населенных пунктах Псковской области, через которые проходят федеральные трассы. Также планируется приступить к капитальному ремонту еще трёх мостов, работы на которых будут завершены в 2018 году», - рассказал он.

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