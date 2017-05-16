946 миллионов направят на ремонт дорог и дворов в Псковской области в 2017 году

11:07, 16 мая 2017, ПАИ

В 2017 году в рамках реализации Государственной программы Псковской области «Развитие транспортной системы на 2014-2020 годы» на ремонт улично-дорожной сети и дворовых территорий» за счет средств областного и федерального бюджетов будет направлено 946 миллионов рублей. Из них Псков получит 442 миллиона, Великие Луки – 194 миллиона, районы области - 398 миллионов.

Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, об этом сегодня, 16 мая, в ходе заседания региональной администрации сообщил председатель областного комитета по транспорту Виталий Голиков в рамках обсуждения вопроса «Об итогах работы в сфере дорожной деятельности за 2016 год и планах по развитию сети автодорог регионального и федерального значения на 2017 год».

Он также рассказал, что расходы областного дорожного фонда в 2016 году составили 4 млрд 642 млн руб., из них: на региональную сеть автодорог – 2 млрд 991 млн рублей, на местную сеть автодорог и дворовые территории – 1 млрд 265 млн рублей. Прочие расходы, включая погашение бюджетного кредита из федерального бюджета, составили 385 млн рублей.

В 2016 году было отремонтировано 117 километров региональных дорог в 19 районах области, был завершен капитальный ремонт моста через реку Вихринка на автодороге Шимск - Старая Русса - Локня - Великие Луки в Локнянском районе и моста через реку Лжа на автодороге Остров - Вышгородок - граница с Латвийской Республикой в Островском районе.

Кроме того, в минувшем году за счет субсидий из областного бюджета был выполнен ремонт и капитальный ремонт автодорог местного значения общей протяженностью 59 километров. В пяти районах была выполнена реконструкция семи «сельских» автодорог общей протяженностью 6,5 километров.

Плановые расходы дорожного фонда на 2017 год составляют 4 млрд 437 млн рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 1 млрд 90 млн руб. Из них на региональную сеть автодорог предполагается направить 3 млрд 347 млн, на местную сеть автодорог – 1 млрд 22 млн, на прочие расходы – 68 млн

В этом году на автодорогах регионального значения также планируется выполнить работы по восстановлению верхних изношенных слоев асфальтобетонного покрытия (90 километров), а также по восстановлению профиля гравийных дорог с добавлением нового материала (70 киоометров). Кроме того, планируется провести мероприятия по ремонту водопропускных труб, восстановлению кюветов, вырубке кустарника, установке автопавильонов и установке пешеходного ограждения.

Также в 2017 году будет завершен капремонт четырех мостов: через ручей Барановский на автодороге Псков-Кислово-Палкино в Псковском районе; через реку Ловать на автодороге Ольша-Велиж-Усвяты-Невель в Усвятском районе; через ручей на автодороге Порхов-Успенье в Порховском районе; через реку Кебь на автодороге Цапелька-Новоселье-Струги Красные-Плюсса в Стругокрасненском районе.

За счет средств федерального бюджета в 2017 году будут реконструированы четыре «сельские» автодороги общей протяженностью более 31 километра: Шемякино-Деменино в Порховском районе. Пушкинские Горы – Бирюли в Пушкиногорском районе, Степанково-Крутовраг в Великолукском районе, Искра-Заклинье в Дновском районе.

Также планируется завершить строительство подъезда к причалу (на остров Колпино) в Печорском районе протяженностью 1,766 километра.

Отвечая на вопрос губернатора, какие «самые напряженные» участки региональных дорог, Виталий Голиков сказал, что в комитет поступает много жалоб из Великолукского, Гдовского, Порховского районов. «Эти острые моменты мы снимем к середине лета», - заверил он. «В этом году, в том числе, сделаем дорогу на Плюссу», - добавил председатель транспортного комитета. Андрей Турчак отметил, что есть проблема с дорогой на Пушкинские Горы, которую, по его словам, «после зимы смыло».