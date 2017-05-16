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Общество

Администрация региона приняла постановление о приобретении катеров-амфибий для снабжения островов в Псковском озере

Сегодня, 16 мая, на заседании администрации Псковской области было принято постановление «О порядке предоставления из областного бюджета субсидий юридическим лицам на финансовое обеспечение затрат на приобретение катера». Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, председатель областного госкомитета по транспорту Виталий Голиков в ходе доклада пояснил, что принятие документа позволит приобрести катера для обеспечения транспортной доступности населённых пунктов, расположенных на островах Псковского озера.

Согласно постановлению, субсидия из регионального бюджета будет перечисляться госпредприятиям, для которых в соответствии с уставом определен вид деятельности по перевозке пассажиров водным транспортом. Кроме того, в документе определены технические параметры катеров: это должны быть амфибийные суда грузоподъемностью не менее 600 кг на воздушной подушке, способные двигаться над водной и твёрдой поверхностью.

Г-н Голиков также отметил, что в бюджете-2017 на покупку катеров запланированы 3 млн 606 тысяч рублей. На эти средства в нынешнем году планируется приобрести 2 судна на воздушной подушке — на 8 и на 12 мест. Он пояснил, что амфибийные суда нужны для того, чтобы обеспечить коммуникацию с островами в межнавигационный период.

«Вопрос с бородой и, наконец-то, мы его решаем. Когда получим [катера]?» — спросил губернатор Андрей Турчак. Председатель госкомитета ответил, что они должны появиться в области ближе к концу лета. 

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