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Общество

В Пскове началась противоклещевая обработка территорий

В Пскове началась акарицидная обработка муниципальных территорий. Сегодня, 16 мая, подрядная организация, работающая по муниципальному контракту, обрабатывает Детский парк и Ботанический сад. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Фото pskovgorod.ru

В этом году площади противоклещевой обработки в Пскове увеличены вдвое и составляют 71 гектар.

Так, от клещей обработают Детский и Дендропарки, скверы на площади Победы, у памятника «Танк Т-34», на улице Западной, у гостиниц «Рижская» и «Ольгинская», на площадях Павших борцов и Ленина, набережные реки Псковы от Кузнецкого до Троицкого моста (левый берег) и от Троицкого моста до реки Великой (левый берег), Кутузовский сквер и сквера у церкви Николы со Усохи, Ботанический сад, сквер у железнодорожного и автовокзалов, зеленые зоны по улице Пушкина (от Октябрьского проспекта до улицы Ленина) и в районе Михайловской башни (между улицами Кузнецкой и Свердлова), скверы на проспекте Энтузиастов, улицах Волкова, Герцена, Леона Поземского, Александра Невского и Сиреневом бульваре, зеленую зону на пересечении улиц Гущина и Гдовской, парковую зону у Дома офицеров, скверы у телецентра и на улице Юбилейной (между Рижским проспектом и Коммунальной), зеленую зону у памятного знака Героям-десантникам.

Фото pskovgorod.ru

В Управлении образования города отметили, что акарицидная обработка началась и на территориях детских садов, школ и учреждений дополнительного образования, а также загородных муниципальных оздоровительных лагерей.

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