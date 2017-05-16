Более 225 млн рублей потратит на ремонт в 2017 году «Псковэнерго»

11:29, 16 мая 2017, ПАИ

Финансирование ремонтной программы филиала ПАО «МРСК «Северо-Запада» «Псковэнерго» на 2017 год предусмотрено в объеме 225, 3 млн рублей, на техобслуживание энергообрудования будет направлено 127,4 млн рублей. Об этом шла речь на пресс-конференции 16 мая, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Как рассказал первый замдиректора - главный инженер филала Андрей Кузьмин, в течение осенне-зимнего периода 2016/2017 общее количество инцидентов, вызвавших технологические нарушения в работы электрических сетей «Псковэнерго» уменьшилось на 64% по сравнению с аналогичным периодом 2015-2016 годов и составило 283. Среднее время устранения аварии сократилось на 43% до 3,19 часа ( в прошлом году – 5,52 часа).

Из-за неблагоприятных погодных условий всего трижды в «Псковэнерго» вводился режим повышенной готовности. Для проведения ремонтных работ при возникновении нарушений электроснабжения в «Псковэнерго» были подготовлены 97 аварийно-восстановительных и 13 мобильных бригад, 149 единиц техники и аварийно-осветительные установки «Световая башня», гусеничные снегоболотоходы, снегоходы «Тайга» и «Буран», трактора, автоподъемники и полуприцепы-тяжеловозы.

В 2017 году в энергокомпании планируют расчистить почти 42 га трасс воздушных ЛЭП, отремонтировать 3 тыс 116 км линий электропередачи, 942 ТП 10/0,4 кВ, 30 подстанций 110-35 кВ.

А. Кузьмин добавил, что энергетикам удалось повысить готовность и бдительность. По его словам, несмотря на то, что в Псковской все показатели хорошие, в этом году «Псковэнерго» досталось «почетная обязанность» оказывать помощь соседям, в том числе новгородцам и вологодцам.

Также он отметил, что каждое время года «преподносит свой режим работы», например, летом - грозы, половодье дожди, и все это учитывается в работе «Псковэнерго».