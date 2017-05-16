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Общество

Незаконный ввоз 96 пачек сигарет в коробках хлопьев выявили псковские таможенники

На таможенном посту МАПП Лудонка Псковской таможни на российско-латвийской границе пресекли попытку незаконного перемещения партии сигарет. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковской таможни.

Житель сопредельного государства, выезжая с таможенной территории на своем легковом транспортном средстве, сокрыл от таможенного контроля 96 пачек сигарет различных марок.

Гражданин разместил пачки сигарет ровными рядами в картонных коробках – упаковках готовых завтраков, овсяных хлопьев и стирального порошка. Житель Латвии поставил эти «лжеупаковки» в автомобиле на видное место. Однако, нарушителю таможенного законодательства не удалось избежать таможенного досмотра, в результате которого и был выявлен данный факт.

По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении. Товар изъяли и поместили на хранение.

В таможне отметили, что постоянно выявляемые партии незадекларированного товара, в частности сигарет, не останавливают граждан от совершения таможенных правонарушений. Правонарушители используют новые места сокрытий, а сотрудники таможни совершенствуют свои навыки в выявлении тайников.

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