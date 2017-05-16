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Общество

Порядок поощрения победителей и призеров чемпионатов по стандартам «Ворлдскиллс» утвердили в Псковской области

Порядок предоставления материального поощрения победителей и призеров национальных и международных чемпионатов по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс», а также их наставников утвердили в Псковской области. Соответствующее постановление было принято 16 мая на заседании администрации региона, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Начальник областного управления образования Александр Седунов напомнил, что в вышеназванное движение псковский регион вступил в 2016 году, и в 2017-м уже состоялся первый чемпионат. «В 2018 году мы обязаны провести не менее 10 региональных конкурсов по нправлению «Ворлдскиллс». Мы ориентируемся на сварочное, поварское дело, электромонтаж, парикмахерское искусство и другие», - сказал он.

Положение устанавливает размер и условия предоставления материального поощрения победителям и призерам чемпионатов по стандартам «Ворлдскиллс», которые являются студентами профессиональных образовательных организаций, осуществляющих деятельность на территории области, а также их наставникам. 

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