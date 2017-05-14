Обрез ружья и патроны нашли полицейские в квартире великолучанина

14:05, 16 мая 2017, ПАИ

Полиция в Великих Луках обнаружила и изъяла у местного жителя обрез охотничьего ружья и боеприпасы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

15 мая в квартире дома по улице Заслонова в ходе обыска в рамках расследования уголовного дела по краже у ранее судимого за разбой 57-летнего гражданина был обнаружен и изъят обрез одноствольного охотничьего ружья и патроны.

По данному факту проводится проверка.