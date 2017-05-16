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Общество

Определен объем субсидий двум некоммерческим центрам Псковской области

Объем и порядок предоставления субсидий двум автономным некоммерческим организациям — Инжиниринговому центру и Центру инноваций социальной сферы Псковской области — утверждены на заседании администрации региона 16 мая. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Председатель госкомитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев доложил, что этим АНО планируется предоставить по 5 млн рублей из федерального бюджета и по 1,8 млн рулей из областной казны. Имущественный взнос региона в первом случае составит 10 тысяч рублей, во втором — 3,5 тысячи рублей. Ассигнования на создание и развитие центров предусмотрены в областном бюджете на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов.

АНО «Инжиниринговый центр Псковской области», созданный совместно с ПсковГУ и научно-инновационным предприятием «Дельта-Т», станет частью сетевой инфраструктуры инжиниринга, способствующей развитию, модернизации и внедрению новых технологий на производственных малых и средних предприятиях, а также адаптации научных разработок для промышленного производства, коммерциализации технологий и знаний.

АНО «Центр инноваций социальной сферы Псковской области» будет служить целям поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих социально значимую деятельность (над нормативным определением которой ведется работа в настоящее время на федеральном уровне), а также будет оказывать методическую поддержку некоммерческим организациям, действующим в соцсфере, с учетом «дорожной карты».

Губернатор Андрей Турчак спросил: «Кадровый вопрос - кто этим занимается?» Андрей Михеев уточнил, что Центр инноваций соцсферы возглавляет Светлана Седунова и размещается он на Золотой набережной, а региональным центром инжиниринга руководит Михаил Донченко, организация находится на улице Льва Толстого, на площадях ПсковГУ. В каждом центре, по его словам, работют по 3 человека. «Штат раздувать не будем», - добавил он. «Эффективность оценим по итогам года», - заключил глава региона. 

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