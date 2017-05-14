Безработный опустошил забытую на скамейке сумочку великолучанки

13:38, 16 мая 2017, ПАИ

В Великих Луках полиция по «горячим следам» установила подозреваемого в краже. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

По версии следствия, вечером 14 мая в Великих Луках19-летняя учащаяся одного из учебных заведений города забыла на скамейке в парке на набережной реки Ловать свою сумочку. В ней находились документы и 600 рублей. Пропажу девушка обнаружила, когда вернулась в свое общежитие по улице Горной. Она сразу же обратилась за помощью в полицию. Пустую сумочку стражи порядка нашли в мусорном баке.

Сотрудники уголовного розыска провели оперативно-розыскные мероприятия и установили подозреваемого в краже. Им оказался 26-летний безработный, ранее судимый за грабеж житель Великолукского района.

Похищенное изъято. Ведется проверка.