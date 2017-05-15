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Политика

Внесены изменения в положение о конкурсе «Лучшее поселение Псковской области»

Внесены изменения в положение о областном конкурсе «Лучшее поселение Псковской области». Соответствующее постановление было принято 16 мая на заседании администрации региона, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Начальник Управления внутренней политики Оксана Иванова предложила разделить участников конкурса на три категории: городские поселения области (эта категория и ранее была выделена в отдельную – 25 поселений), сельские поселения области с численностью населения до 1700 человек (42 поселения), сельские поселения области с численностью населения более 1700 человек (43 поселения).

Кроме того, было предложено внести изменения в проведение конкурсного отбора по трем категориям (ранее – было предусмотрено только разделение на городские и сельские поселения) позволит, по мнению участников конкурса и членов конкурсной комиссии, повысить объективность оценки конкурсных материалов.

Изменения также коснулись перечня критериев и показателей конкурса, в том числе, например, введены следующие критерии: «Количество экологических акций, мероприятий, проведенных на территории поселения (в том числе направленных на ликвидацию несанкционированных свалок, озеленение поселений), по предложению поселений Псковского района номинация «Территория Культуры» дополнена показателями в сфере развития туристской деятельности на уровне поселений.

Помимо этого, с этого года решением конкурсной комиссии также будет утверждаться «Инструкция по подготовке конкурсных материалов» (с разъяснением перечня и объема информации, прилагаемой к документам на конкурс, в соответствии с утвержденными критериями).

Секретарь Общественной палаты Псковской области Валерий Павлов отметил, что «с этим конкурсом администрация области попала в десятку». «Районы имеют возможность получить деньги на развитие, могу сказать, что главы поселений очень ответственно относятся к этому конкурсу. конкурс имеет большое будущее, он получил хороший резонанс», - добавил он.

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