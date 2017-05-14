Строительный вагончик обокрал судимый мужчины в Великих Луках

13:26, 16 мая 2017, ПАИ

Сотрудники ОМВД России по городу Великие Луки установили гражданина, подозреваемого в хищении имущества. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

По имеющимся данным, с 3 по 14 мая путем взлома запоров в вагончик, находившийся на территории строительства многоэтажного дома по улице Первомайской в Великих Луках, проник неизвестный и похитил электроинструмент. Причиненный ущерб устанавливается.

Полицейские установили личность подозреваемого в совершении преступления. Им оказался безработный, судимый 41-летний великолучанин.

Часть похищенного им изъята. Проводится проверка.