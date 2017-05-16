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Общество

Трёх пьяных водителей ВАЗов остановили псковские полицейские

В Пскове и Великолукском районе сотрудники ГИБДД установили нетрезвых водителей, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Так, в областном центре  вечером 14 мая у дома по улице Юбилейной полицейские остановили  автомобиль «Ауди». За рулем иномарки находился нетрезвый  25-летний  молодой человек. А 15 мая на перекрестке улицы Балтийской и Рижского  проспекта  была  остановлена машина ВАЗ, которой управлял 32-летний нетрезвый  пскович. Еще одного водителя, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, стражи порядка выявили ночью 15 мая на улице Олега Кошевого в Пскове. Этот 23-летний молодой человек ехал на автомобиле ВАЗ-2107.

В  деревне Булынино Великолукского района 32-летний мужчина  следовал на машине ВАЗ-2104. Как выяснилось, он тоже был в нетрезвом виде.

По данным фактам проводятся проверки. В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года,  привлекаются  к  уголовной ответственности.

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