Трёх пьяных водителей ВАЗов остановили псковские полицейские

13:07, 16 мая 2017, ПАИ

В Пскове и Великолукском районе сотрудники ГИБДД установили нетрезвых водителей, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Так, в областном центре вечером 14 мая у дома по улице Юбилейной полицейские остановили автомобиль «Ауди». За рулем иномарки находился нетрезвый 25-летний молодой человек. А 15 мая на перекрестке улицы Балтийской и Рижского проспекта была остановлена машина ВАЗ, которой управлял 32-летний нетрезвый пскович. Еще одного водителя, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, стражи порядка выявили ночью 15 мая на улице Олега Кошевого в Пскове. Этот 23-летний молодой человек ехал на автомобиле ВАЗ-2107.

В деревне Булынино Великолукского района 32-летний мужчина следовал на машине ВАЗ-2104. Как выяснилось, он тоже был в нетрезвом виде.

По данным фактам проводятся проверки. В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.