«Псков-747» проиграл ивановскому «Текстильщику» с разгромным счетом

12:25, 16 мая 2017, ПАИ

В матче «Псков-747» против ивановского «Текстильщика» в рамках 23-го тура ФОНБЕТ-Первенства России по футболу 2016-2017 среди команд клубов ПФЛ группы «Запад» псковская команда потерпела поражение со счетом 1:4. Об этом сообщается в группе «Псковский футбол» в соцсети «ВКонтакте».

Первый гол в ворота псковичей забил на восьмой минуте Денис Фомин. Счет сравнялся на десятой минуте благодаря Игорю Курбанову, однако позже в сетку ворот псковской команды мяч забили Сергей Орлов, Марат Сагиров. Разгромным стал гол Максима Зимарева, который он забил на 90-й минуте.

Напомним, в первом круге - 3 октября 2016 года - встреча псковских и ивановских футболистов завершилась вничью со счётом 1:1 (Орлов с пенальти – Алейников).