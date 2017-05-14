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Два года колонии получил житель Невельского района за избиение приятеля лопатой

В Невельском районе вынесен обвинительный приговор в отношении ранее судимого местного жителя. Мужчина признан виновным в причинении легкого вреда здоровью и угрозе убийством. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе районной прокуратуры.

В ходе судебного разбирательства установлено, что невельчанин лопатой нанес потерпевшему несколько ударов по голове. Согласно заключению эксперта удары повлекли легкий вред здоровью. Далее желая напугать, подсудимый замахнулся лопатой на потерпевшего и сказал, что убьет его.

При вынесении приговора в качестве отягчающего наказание обстоятельства признано наличие в действиях невельчанина рецидива преступлений.

Суд, с учетом позиции государственного обвинителя, назначил подсудимому наказание по совокупности преступлений в виде года лишения свободы с отбыванием его в колонии строгого режима. К наказанию частично присоединена неотбытая часть наказания по предыдущему приговору суда. Окончательно подсудимому назначено наказание в виде двух лет лишения свободы.

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