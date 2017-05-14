300 часов обязательных работ получил 19-летний невельчанин за угон автомобиля

12:46, 16 мая 2017, ПАИ

19-летний житель Невельского района признан виновным в совершении кражи с причинением значительного ущерба. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе районной прокуратуры.

Невельчанин тайно похитил автомобиль «Форд – Эскорт», а также имущество, находящееся в данном автомобиле, причинив потерпевшему ущерб на общую сумму 111 тысяч 856 рублей. Затем подсудимый продал похищенный автомобиль, а вырученные деньги потратил на собственные нужды.

По уголовному делу потерпевший, после возвращения ему части похищенного имущества, заявил гражданский иск в размере 88 тысяч 856 рублей.

С учетом того, что подсудимый способствовал раскрытию и расследованию преступления, признал вину и чистосердечно раскаялся, суд назначил виновному наказание в виде 300 часов обязательных работ. Гражданский иск, заявленный потерпевшим, удовлетворен в полном объеме.