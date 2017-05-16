Жители Псковской области готовы снижать зарплатные ожидания ради трудоустройства

12:49, 16 мая 2017, ПАИ

Жители Псковской области готовы снижать зарплатные ожидания ради трудоустройства, сообщили Псковскому агентству информации в службе исследований компании HeadHunter.

Для того чтобы определить, насколько стабильно и комфортно работники ощущают себя на рынке, разработан «индекс самочувствия», который отражает оценку текущего состояния (самочувствия) и ожиданий в ближайшей перспективе. Он складывается из пяти параметров, совокупный балл по которым позволил получить представление о положении сотрудников компаний и соискателей на рынке труда. Индекс показывает ожидания соискателей на данный период времени и колеблется от -1 до +1, где «-1» говорит о негативных настроениях работников, а «+1» об их стабильном самоощущении.

Во втором квартале 2017 года индекс самочувствия соискателей из Северо-Западного федерального округа (без Петербурга и Ленинградской области) начал снижаться после некоторой стабилизации в конце 2016 – начале 2017 года.

В целом, работники из Северо-Западного федерального округа меньше, чем жители из других регионов России, склонны опасаться за свои рабочие места. Индекс стабильности на текущем месте работы (угроза увольнения) равняется 0,38. То есть тех, кто полагает, что сокращений не предвидится, больше, чем тех, кто ожидает увольнений.

Сложность поиска работы соискатели на протяжении практически двух лет оценивают одинаково. Индекс остается негативным. Оценка сложности поиска работы во всех регионах, примерно, схожа, однако Северо-Западный федеральный округ выделяется несколько большим негативным настроем соискателей в сравнении с работниками из других регионов России (-0,43).

На текущие перспективы трудоустройства жители Северо-Западного федерального округа также смотрят без оптимизма (индекс критичности поиска работы составляет -0,40). Однако здесь, напротив, работники Северо-Западного Федерального округа несколько выделяются менее критичным настроем в сравнении с остальными. Выше индекс лишь у соискателей из Дальневосточного федерального округа.

При этом работники Северо-Западного федерального округа во втором квартале 2017 года чаще других готовы идти на финансовые уступки. Индекс готовности снизить зарплатные ожидания во втором квартале 2017 года составил -0,17, то есть большая часть соискателей готова согласиться на меньшую оплату труда ради трудоустройства.

Индекс успеха трудоустройства в ближайшей перспективе снижается третий квартал подряд, однако оценка всё же остается позитивной. На текущий момент показатель в Северо-Западном федеральном округе составил 0,19, по сравнению с регионами из других федеральных округов, не считая Центрального и Дальневосточного, индекс характеризуется относительно низким уровнем оптимизма.