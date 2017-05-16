Подать заявку на подключение к электросетям псковичи смогут с мобильного телефона

15:51, 16 мая 2017, ПАИ

Подать заявку на технологическое присоединение к электросетям псковичи и жители других регионов СЗФО смогут с помощью мобильного телефона: в настоящее время разрабатывается мобильная версия портала Россетей, на котором заявку можно подать онлайн. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, об этом сегодня, 16 мая, в ходе пресс-конференции заявил гендиректор компании «МРСК Северо-Запада» Александр Летягин. Он добавил, что уже сейчас соответствующий договор можно заключить с помощью цифровой подписи.

Начальник управления перспективного развития и технологического присоединения Алексей Черкасов добавил, что на портале электросетевых услуг ПАО «Россети» можно узнать контакты профильных организаций, произвести расчет мощности при подключении, уточнить предварительную стоимость услуги по подключению, информацию по аварийным отключениям, задать вопрос в режиме онлайн, записаться на прием и поучаствовать в опросе, оценить качество и доступность техприсоединения.

В личном кабинете можно оформить заявку на техприсоединение, подать заявку на перераспределение или снижение мощности.

Он также сообщил, что потребителям предлагаются платные услуги, одной из самых важных является услуга «техприсоединение под ключ». Предполагается, что скоро все необходимые с его стороны процедуры потребитель сможет выполнить онлайн, не выходя из дома.

В заключение заместитель директора «Псковэнерго» Александр Тимофеев призвал граждан подавать заявки только тогда, когда им действительно это надо. «Сейчас 1500 потребителей, которым сети построили, но они ими не востребованы. А договора затратные», - заметил Алексей Черкасов.