Визуальный гид условий доступности музеев и парков для инвалидов будет презентован в Пскове

13:49, 16 мая 2017, ПАИ

17 мая в Пскове в ходе круглого стола «Доступная музейная среда» пройдёт презентация Визуального гида инфраструктурных и технических решений доступности музеев и парков для людей с ограниченными возможностями. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского регионального отделения парти «Единая Россия», мероприятие начнётся в 11:00 в помещении Псковского государственного объединённого историко-архитектурного и художественного музея–заповедника (улица Некрасова, 7).

Организаторами круглого стола выступили Псковская областная организация общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов», региональная общественная организация «Чудской проект» при поддержке Псковского музея-заповедника. В мероприятии примут участие депутат Псковского областного Собрания депутатов Марина Борисенкова, председатель Псковской областной организации общественной общероссийской организации «Всероссийское общество инвалидов», участник предварительного голосования «Единой России» Фёдор Постнов, а также сотрудники музеев, архитектуры, эксперты, представители органов власти, НКО, специалисты учреждений культуры и образования, студенты.

Планируется обсуждение перспектив сотрудничества музея, НКО и архитектурного сообщества по развитию доступности территории Довмонтова города Псковского кремля.

Отметим, что круглый стол проводится в рамках реализации партийного проекта «Единая страна – доступная среда», региональным координаторам которого является Марина Борисенкова, а председателем общественного совета - Фёдор Постнов.