Глава Пскова предложил провести общероссийский конкурс «Мы – единая страна, вместе – дружная семья»

13:56, 16 мая 2017, ПАИ

16 мая глава Пскова, член Совета при президенте РФ по развитию местного самоуправления Иван Цецерский выступил в Совете Федерации в Москве в рамках семинара-совещания на тему «Актуальные вопросы контроля и надзора за деятельностью органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления по осуществлению их полномочий в сфере межнациональных отношений». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

И. Цецерский рассказал, что на территории Пскова осуществляют свою деятельность 16 национальных общественных объединений, 12 из которых являются региональными. Основной формой обсуждения текущих событий и возникающих проблем он назвал традиционные встречи руководителей национальных диаспор и землячеств с руководством муниципалитета, которые проводятся не реже двух раз в год. «В ходе таких встреч обсуждаются вопросы и предложения по совершенствованию взаимодействия органов МСУ и национальных общественных объединений с целью сохранения общегражданского единства и гармонизации межнациональных отношений. Как следствие, за последние годы ситуация в сфере межнациональных отношений в Пскове характеризуется низким уровнем напряженности, межнациональных (межэтнических) конфликтов не зафиксировано», - отметил глава города.

Он также подчеркнул, что представители национальных диаспор участвуют в подготовке празднования Дня Победы, Дней города и других общегородских мероприятий. В этом году около 14 тысяч псковских школьников приняли участие в мероприятиях Недели толерантности. Управление образования администрации Пскова организовало тренинги на тему «Все мы разные и между нами много общего», в школах города были проведены конкурсы мини-сочинений «Школа – пространство толерантности», дискуссии «Школа – территория толерантности. Возможно ли это?», а также родительские собрания «Встреча разных культур».

Иван Цецерский в качестве положительного примера межнациональных отношений привёл активное и плодотворное взаимодействие администрации области и властей Пскова с правительством Чеченской Республики. Он напомнил, что в марте этого года был установлен Поклонный крест на месте гибели 6-ой роты в Чечне, а в минувшие выходные состоялся боксёрский турнир с участием спортсменов из Пскова, Великих Лук и Грозного.

Глава Пскова отметил, что у каждого муниципалитета России накоплена своя практика в области межнациональных отношений, и для её обобщения он предложил провести общероссийский конкурс «Мы – единая страна, вместе – дружная семья».

По мнению участников семинара-совещания, правовое регулирование и организация контроля и надзора за деятельностью органов МСУ по осуществлению их полномочий в сфере межнациональных отношений нуждаются в последовательном, научно обоснованном совершенствовании. По итогам дискуссии были выработаны рекомендации Генпрокуратуре, Федеральному агентству по делам национальностей, органам госвласти субъектов РФ, органам МСУ, Всероссийскому совету МСУ, Общероссийскому конгрессу МСУ, советам муниципальных образований субъектов РФ.