0
11:38
Великолучане победили в интернет-голосовании с призом в виде реконструкции заброшенной ледовой площадки
17:57
На сайте ПАИ стартовала прямая трансляция матча ФК «Псков-747» против ивановского «Текстильщика» (ЗАВЕРШЕНА)
11:29
Зрительская зона «Трамплин на все 100» появится на ралли «Сургутнефтегаз Пушкинские Горы-2017»
11:09
Кадыров поблагодарил Турчака за организацию боксёрского турнира в Великих Луках
10:04
В псковском дендропарке прошёл I этап кубка «PRO SPORT 2017» по кроссу (ФОТО)
09:57
Псковичка завоевала «бронзу» на Кубке Европы по дзюдо в Оренбурге
09:25
Сегодня ПАИ покажет в прямом эфире матч ФК «Псков-747» против ивановского «Текстильщика»
Еще новости
Спорт

«Маленькие сердца» завоевали футболисты Порховской школы-интерната

13 мая в Пскове на стадионе «747» состоялись финальные соревнования по футболу за Кубок «Маленькие сердца» в рамках проекта Псковского областного отделения Российского детского фонда «Мяч дружбы», поддержанного социальной программой Международной федерации футбола FIFA «Футбол во имя надежды 2017». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Детского фонда, проект осуществляется при поддержке Государственного комитета Псковской области по физической культуре и спорту и Управления образования администрации региона.

С марта в школах-интернатах Псковской области проходили тренировки по футболу, а 11 мая в Порхове и Опочке прошли отборочные игры, в результате которых в финал вышли 12 команд из 6 детских интернатных учреждений Псковской области. В Пскове были разыграны 3 комплекта наград в младшем, среднем и старшем возрастах. Футболисты Порховской коррекционной школы-интерната заняли первые места во всех трех возрастных группах и в третий раз подряд завоевали переходящий кубок «Маленькие сердца». Вторые места в своих возрастах заняли Красногородская «Агрошкола», Опочецкая школа-интернат для детей нуждающихся в социальной поддержке и Опочецкая коррекционная школа-интернат. Бронзовыми призерами стали Опочецкая школа-интернат для детей, нуждающихся в социальной поддержке (младший и старший возраста) и команда Пушкиногорской санаторной школы-интерната. Все участники соревнований получили памятные подарки.

Поддержать ребят пришли участники клуба «Юный кинолог» под руководством Елены Балыковой, а после церемонии награждения юных футболистов ждал обед от спонсоров. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Великолучане победили в интернет-голосовании с призом в виде реконструкции заброшенной ледовой площадки
16 мая 2017
Великолучане победили в интернет-голосовании с призом в виде реконструкции заброшенной ледовой площадки 3
На сайте ПАИ стартовала прямая трансляция матча ФК «Псков-747» против ивановского «Текстильщика» (ЗАВЕРШЕНА)
15 мая 2017
На сайте ПАИ стартовала прямая трансляция матча ФК «Псков-747» против ивановского «Текстильщика» (ЗАВЕРШЕНА)
Зрительская зона «Трамплин на все 100» появится на ралли «Сургутнефтегаз Пушкинские Горы-2017»
15 мая 2017
Зрительская зона «Трамплин на все 100» появится на ралли «Сургутнефтегаз Пушкинские Горы-2017»
Кадыров поблагодарил Турчака за организацию боксёрского турнира в Великих Луках
15 мая 2017
Кадыров поблагодарил Турчака за организацию боксёрского турнира в Великих Луках
В псковском дендропарке прошёл I этап кубка «PRO SPORT 2017» по кроссу (ФОТО)
15 мая 2017
В псковском дендропарке прошёл I этап кубка «PRO SPORT 2017» по кроссу (ФОТО) 2
Псковичка завоевала «бронзу» на Кубке Европы по дзюдо в Оренбурге
15 мая 2017
Псковичка завоевала «бронзу» на Кубке Европы по дзюдо в Оренбурге
Сегодня ПАИ покажет в прямом эфире матч ФК «Псков-747» против ивановского «Текстильщика»
15 мая 2017
Сегодня ПАИ покажет в прямом эфире матч ФК «Псков-747» против ивановского «Текстильщика»
Боксёрская встреча команд Псковской области и Чеченской республики закончилась ничьей
14 мая 2017
Боксёрская встреча команд Псковской области и Чеченской республики закончилась ничьей

Идет загрузка...