«Маленькие сердца» завоевали футболисты Порховской школы-интерната

14:03, 16 мая 2017, ПАИ

13 мая в Пскове на стадионе «747» состоялись финальные соревнования по футболу за Кубок «Маленькие сердца» в рамках проекта Псковского областного отделения Российского детского фонда «Мяч дружбы», поддержанного социальной программой Международной федерации футбола FIFA «Футбол во имя надежды 2017». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Детского фонда, проект осуществляется при поддержке Государственного комитета Псковской области по физической культуре и спорту и Управления образования администрации региона.

С марта в школах-интернатах Псковской области проходили тренировки по футболу, а 11 мая в Порхове и Опочке прошли отборочные игры, в результате которых в финал вышли 12 команд из 6 детских интернатных учреждений Псковской области. В Пскове были разыграны 3 комплекта наград в младшем, среднем и старшем возрастах. Футболисты Порховской коррекционной школы-интерната заняли первые места во всех трех возрастных группах и в третий раз подряд завоевали переходящий кубок «Маленькие сердца». Вторые места в своих возрастах заняли Красногородская «Агрошкола», Опочецкая школа-интернат для детей нуждающихся в социальной поддержке и Опочецкая коррекционная школа-интернат. Бронзовыми призерами стали Опочецкая школа-интернат для детей, нуждающихся в социальной поддержке (младший и старший возраста) и команда Пушкиногорской санаторной школы-интерната. Все участники соревнований получили памятные подарки.

Поддержать ребят пришли участники клуба «Юный кинолог» под руководством Елены Балыковой, а после церемонии награждения юных футболистов ждал обед от спонсоров.