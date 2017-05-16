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Общество

Основной объем средств из апрельского бюджета Великих Лук направлен на соцсферу

В апреле основной объем средств из бюджета Великих Лук был направлен на социальную сферу. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации муниципалитета, об этом в ходе общегородского совещания рассказала начальник финансового управления Наталья Дмитриева.

Так, по ее словам, на питание учащихся в школах были израсходованы 1,5 млн рублей, на компенсацию части родительской платы за содержание детей в детских садах – 2,1 млн рублей, также из городского бюджета профинансирована зарплата работников социальной сферы и другие затраты.

В сфере ЖКХ, продолжила докладчик, основной объем средств был направлен на реализацию программы переселения граждан из аварийного жилого фонда, также из городской казны профинансирована дорожная деятельность, уличное освещение, озелененпие и благоустройство.

В свою очередь заместитель начальника межрайонной ИФНС № 2 по городу Великие Луки Виктор Федотов сообщил, что от налогоплательщиков города за  4 месяца в бюджет города поступило 204,8 млн рублей. В апреле основные поступления в бюджет города обеспечили  ЗАО «ЗЭТО»,  ОАО «Великолукский мясокомбинат», Великолукский завод «Транснефтемаш», ЗАО «ОЗ Микрон», ООО «Велмаш-С» и ГБУЗ «Великолукская межрайонная больница». В. Федотов обратил внимание на то, что  одной из задач налоговых органов является помощь бизнесу в переходе на новый порядок применения контрольно-кассовой техники.

Напомним, с 1 февраля этого года регистрация контрольно-кассовой техники по старому порядку прекращена и зарегистрировать можно только новые онлайн-кассы.  Их внедрение позволит плательщикам в режиме реального времени контролировать свой бизнес и работать в условиях честной конкурентной бизнес-среды.

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