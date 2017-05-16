Правила предоставления жилищных выплат молодым семьям изменились в Псковской области

14:11, 16 мая 2017, ПАИ

16 мая на заседании администрации Псковской области под председательством губернатора Андрея Турчака были внесены изменения в правила предоставления социальных выплат молодым семьям — участникам подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей Псковской области». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Как отметил в докладе начальник Главного государственного управления социальной защиты населения Армен Мнацаканян, правовые акты администрации региона были приведены в соответствие с действующим федеральным законодательством. По его словам, главное изменение касается учреждения, уполномоченного заниматься подготовкой необходимой документации для получения свидетельства о праве на получение социальной выплаты молодой семье. Ранее претендент на получение соцвыплаты обращался в территориальное управление по месту проживания, теперь этими вопросами будет заниматься учреждение, принявшее решение о признании молодой семьи участницей подпрограммы.

«Например, если человек подал документы в Пушкиногорском районе, и переехал в Псков, то все остальные документы также подаются в Пушкинских Горах», — пояснил Армен Мнацаканян.

Он добавил, что в списке необходимых документов вместо свидетельства о государственной регистрации права собственности необходима будет выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах.

В свою очередь губернатор спросил у докладчика о количестве молодых семей, получивших социальную выплату. «В 2016 году было 24, в этом году — 14», — ответил начальник управления.

«При очереди в три тысячи человек это крайне малый процент, и без федеральной финансовой поддержки мы эту работу не осилим. Нужно ставить вопрос на 2018-й год и добиваться получения дополнительного госфинансирования», — поставил задачу Армену Мнацаканяну Андрей Тручак.