130 уголовных дел возбудили великолукские полицейские в апреле

14:13, 16 мая 2017, ПАИ

В апреле в Великих Луках были возбуждены 130 уголовных дел, в том числе 46 краж чужого имущества, из них 5 - квартирных, 4 грабежа, а также 16 дел по превентивным составам преступлений и 3 преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств. Об этом доложил заместитель начальника полиции по охране общественного порядка ОМВД России по городу Великие Луки Роман Иванов в ходе общегородского совещания 16 мая, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации муниципалитета.

Роман Иванов также рассказал, что в прошлом месяце на дорогах города зарегистрированы 118 ДТП, в которых пострадали 7 человек. Задержаны 24 водителя, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, из них 4 - повторно. Из незаконного оборота изъяты 1 тыс. 544,3 литра спиртосодержащей продукции, 6,608 грамма наркотических средств, 7 единиц оружия и 8 единиц боеприпасов.

Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы УНД и ПР Главного управления МЧС России по Псковской области Сергей Тимофеев добавил, что в апреле на территории города произошли 6 пожаров. Причиной четырех стал поджог, еще один пожар произошел по причине неосторожного обращения с огнем, а последний - из-за нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

Также Сергей Тимофеев сказал, что в текущем году весенний пожароопасный период проходит со снижением числа неконтролируемых палов сухой травы и сжигания мусора, что связано с погодными условиями. «При этом следует отметить, что по сравнению с прошлыми годами снизилось число загораний сухой растительности на территории предприятий и организаций города, а также объектов муниципального подчинения», – сказал он.

В завершение своего выступления С. Тимофеев напомнил, что с началом дачного периода необходимо провести проверку отопительных печей, дымоходов, электропроводки и электрооборудования, обзавестись на участке емкостью с водой или огнетушителем. В связи с отключением отопления необходимо соблюдать требования правила эксплуатации электронагревательных приборов.

Председатель комитета ГО, ЧС и МР администрации города Николай Шмоткин доложил, что за месяц на территории города не происходило ситуаций природного и техногенного характера. На пожарах и водных объектах гибели людей не допущено. В целях предупреждения и профилактики чрезвычайных ситуаций, связанных с природными пожарами, а также в местах массового отдыха и спорта на водных объектах в летний период администрация города запланировала и будет проводить комплекс организационных и практических мероприятий.