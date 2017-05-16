0
16:28
ПАИ-live c Виктором Антоновым состоится 17 мая
16:10
Земля и редиска
15:41
11 тысяч «анютиных глазок» высажены на клумбы Великих Лук
14:26
Андрей Турчак: Работники бюджетной сферы должны стабильно получать зарплату и понимать, что защищены
13:20
Новые хлебные традиции от отеля «Покровский»
12:47
В семейной фотосессии приняли участие конкурсантки «Миссис Псков 2017»
11:28
Светофор появится в Пскове на повороте в направлении Порхова
Еще новости
Общество

Срок действия свидетельства на получение льготного жилья увеличили в псковском регионе

Власти Псковской области увеличили срок действия свидетельств на приобретение жилья отдельным категориям граждан, нуждающимся в улучшение жилищных условий, с 6-ти до 9-ти месяцев. Соответствующие изменения в Положение о порядке предоставления субсидий были приняты 16 мая на заседании администрации области под председательством губернатора Андрея Турчака. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Кроме того, на заседании был утвержден состав и полномочия комиссии по вопросам предоставления субсидий на приобретение или строительство жилых помещений.

Как отметил начальник Главного государственного управления социальной защиты населения Армен Мнацаканян, с начала этого года в регионе были выданы 34 свидетельства на приобретение жилья данной категории граждан, из них 33 человека уже обеспечены жильем.

Напомним, к отдельным категориям граждан, имеющим право на получение льготного жилья, относятся инвалиды войны и участники Великой Отечественной войны, ставшие инвалидами, военнослужащие, ставшие инвалидами вследствие исполнения служебных обязанностей, ветераны и инвалиды боевых действий, лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», родители, супруги, нетрудоспособные члены семей умерших инвалидов Великой Отечественной и другие лица.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

ПАИ-live c Виктором Антоновым состоится 17 мая
16 мая 2017
ПАИ-live c Виктором Антоновым состоится 17 мая
Земля и редиска
16 мая 2017
Земля и редиска 14
11 тысяч «анютиных глазок» высажены на клумбы Великих Лук
16 мая 2017
11 тысяч «анютиных глазок» высажены на клумбы Великих Лук
Андрей Турчак: Работники бюджетной сферы должны стабильно получать зарплату и понимать, что защищены
16 мая 2017
Андрей Турчак: Работники бюджетной сферы должны стабильно получать зарплату и понимать, что защищены 3
В семейной фотосессии приняли участие конкурсантки «Миссис Псков 2017»
16 мая 2017
В семейной фотосессии приняли участие конкурсантки «Миссис Псков 2017» 4
Светофор появится в Пскове на повороте в направлении Порхова
16 мая 2017
Светофор появится в Пскове на повороте в направлении Порхова 3
В Пскове началась противоклещевая обработка территорий
16 мая 2017
В Пскове началась противоклещевая обработка территорий
Образ «Неувядаемый цвет» получил в свое 78-летие псковский архипастырь Евсевий
16 мая 2017
Образ «Неувядаемый цвет» получил в свое 78-летие псковский архипастырь Евсевий

Идет загрузка...