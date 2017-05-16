Срок действия свидетельства на получение льготного жилья увеличили в псковском регионе

14:19, 16 мая 2017, ПАИ

Власти Псковской области увеличили срок действия свидетельств на приобретение жилья отдельным категориям граждан, нуждающимся в улучшение жилищных условий, с 6-ти до 9-ти месяцев. Соответствующие изменения в Положение о порядке предоставления субсидий были приняты 16 мая на заседании администрации области под председательством губернатора Андрея Турчака. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Кроме того, на заседании был утвержден состав и полномочия комиссии по вопросам предоставления субсидий на приобретение или строительство жилых помещений.

Как отметил начальник Главного государственного управления социальной защиты населения Армен Мнацаканян, с начала этого года в регионе были выданы 34 свидетельства на приобретение жилья данной категории граждан, из них 33 человека уже обеспечены жильем.

Напомним, к отдельным категориям граждан, имеющим право на получение льготного жилья, относятся инвалиды войны и участники Великой Отечественной войны, ставшие инвалидами, военнослужащие, ставшие инвалидами вследствие исполнения служебных обязанностей, ветераны и инвалиды боевых действий, лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», родители, супруги, нетрудоспособные члены семей умерших инвалидов Великой Отечественной и другие лица.