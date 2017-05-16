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Общество

Поиграть в «Книжные салки» могут псковичи

Абонемент Центральной городской библиотеки Пскова приглашает читателей поиграть в «Книжные салки». Как сообщили Псковскому агентству информации в учреждении, «Книжные салки» проводятся по аналогии со старинной русской детской игрой.

Так, при сдаче прочитанных книг участникам акции предлагают порекомендовать три издания из тех, которые они принесли вернуть в библиотеку, следующему читателю. Вновь пришедшему на абонемент (кроме его собственного выбора литературы) предлагают те книги, которые обозначил предыдущий читатель. «Он/она считаются «засаленными». И в свою очередь могут назвать книги из только что прочитанных, которые сотрудники абонемента предложат следующим посетителям библиотеки», - пояснили организаторы акции.

Принять участие в «Книжных салках» могут все желающие. Сотрудники абонемента оперативно отмечают рекомендованные книги, и таким образом создается «живой» навигатор по литературе и авторам, которые наиболее популярны у читателей.

По итогам игры «Книжные салки» будет составлен рейтинг самых читаемых на сегодняшний день книг, также сотрудники абонемента смогут математически точно подсчитать количество участников акции, читателей, которые поддерживают инициативы библиотеки.

Библиотека расположена по адресу: Псков, улица Конная, 6

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