Андрей Турчак: Работники бюджетной сферы должны стабильно получать зарплату и понимать, что защищены

14:26, 16 мая 2017, ПАИ

Итоги мониторинга повышения оплаты труда отдельных категорий работников в соответствии с «майскими» указами президента РФ за 1-й квартал 2017 года заслушали 16 мая участники заседания администрации Псковской области под руководством губернатора Андрея Турчака. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

По данным Государственного комитета по труду и занятости, по трем категориям работников бюджетной сферы — врачи, средний медицинский персонал и педагогические работники общего образования — целевые показатели заработной платы выполнены на 100%. По двум категориям — младший медицинский персонал и педагоги дошкольных образовательных учреждений — целевые значения достигнуты на уровне 95-97%. Не выполнены более чем на 5% показатели по четырем категориям: работники учреждений культуры, дополнительного образования, социальные работники и преподаватели и мастера среднего профессионального образования.

В разрезе муниципалитетов наилучшая картина наблюдается в сфере общего образования. Достижение целевых показателей на 100% наблюдается в 15 районах, еще в 8 муниципалитетах — от 95–100%. В Усвятском, Куньинском и Локнянском районах показатели по зарплате школьных педагогов варьируются от 91 до 93%.

Что касается работников дошкольного образования, то в шести районах поставленные цели достигнуты на 100%, еще в шести — в пределах допустимого разрыва в 5% (95–100%). Остальные муниципальные образования с поставленной задачей не справились. Самый низкий показатель (76%) демонстрирует Пыталовский район. В среднем по Псковской области исполнение «майских» указов президента в этой части составило 97%, отметил председатель госкомитета Сергей Аржаников.

«Средняя зарплата по области никого не волнует. Каждого волнует, что у него в расчетном листке и в кармане», — сказал на это губернатор Андрей Турчак и поручил рассмотреть эту ситуацию на отдельном совещании с участием своего первого заместителя Веры Емельяновой и заместителя главы региона — начальника Государственного финансового управления Татьяны Бариновой. «Здесь нужно не просто выравнивать ситуацию, нужны меры иного характера», — пояснил А. Турчак.

В продолжение С. Аржаников сообщил, что задача по удержанию уровня заработных плат не ниже уровня предыдущего года в целом выполнена. В 1-ом квартале текущего года по всем категориям работников бюджетной сферы заработная плата была выше по сравнению с 1-ым кварталом 2016 года. Он также добавил, что госкомитет ведет работу над тем, чтобы 1 октября произвести индексацию зарплат бюджетников на 2%.

В заключение губернатор поручил подвести оперативные итоги исполнения «майских» указов президента за 3 месяца 2017 года на следующем заседании администрации. «В этой сфере не должно быть всплесков. Все должно быть равномерно. Работники должны стабильно получать зарплату и понимать, что защищены. Это первоочередные обязательства, которые районы должны выполнять», — подытожил он.