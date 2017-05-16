Международный день соседей отметят псковичи 26 мая

14:30, 16 мая 2017, ПАИ

26 мая Псковская область присоединится к III Всероссийской акции «Международный день соседей», которая проводится в рамках реализации федерального партийного проекта «Единой России» «Школа грамотного потребителя» в целях акцентирования важности совместного и добросовестного решения жилищных вопросов. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, сегодня, 16 мая, в Псковском региональном исполкоме партии «Единая Россия» прошло заседание оргкомитета по проведению акции.

Региональный координатор проекта «Школа грамотного потребителя», член общественного совета при Госкомитете Псковской области по делам строительства и ЖКХ Алексей Кириллов заявил, что всем нужно о существовании такого праздника. Он рассказал, что День соседей был создан как ответ на индивидуализм – «люди просто закрылись за железными людьми, это праздник для налаживания социальных связей, чтобы познакомится со своими соседями». Он был учрежден в 1990 году в Париже.

В прошлом году в Пскове праздник отметили на 10 площадках, к акции также присоединяются Опочецкий, Гдовский, Псковский районы. «Наша задача - дать рекомендации этим районам и поговорить о том, какие могут быть привлечены ресурсы для данного мероприятия», - заметил Алексей Кириллов.

Он также считает, что управляющим организациям в этот день правильно было бы провести собрания с собственниками и решить все проблемы. «Собственники должны также идти им на встречу. На уровне двора жители смогут организовать праздник, провести застолье, обсудить какие-то общие наболевшие темы. Самое главное - познакомится и налаживать уже свои отношения внутри многоквартирного дома», - заключил общественник.