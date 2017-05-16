Муниципальные программы по поддержке дворовых территорий создадут в Псковской области

14:54, 16 мая 2017, ПАИ

Муниципальные программы по поддержке дворовых территорий создадут в Псковской области, заявила председатель регионального комитета по строительству и ЖКХ Наталья Филягина сегодня, 16 мая, в ходе заседания оргкомитета по проведению III Всероссийской акции «Международный день соседей», организованной «Единой Россией» совместно с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.

Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, Наталья Филягина сказала, что цель акции – привлечь внимание горожан к их дворам. «Как только люди будут более ответственно относиться к своему двору и тому, что там находится - только тогда мы сможем вместе достигнуть результатов», - сказала она.

Я призываю всех предпринять все усилия для объединения людей в рамках данного мероприятия. С нашей стороны будут подготовлены благодарственные письма», - добавила Наталья Филягина.

«Также в рамках данного мероприятия мы хотим организовать муниципальные программы по поддержке дворовых территорий. Это будет способствовать объединению людей и мы увидим только положительные результаты», - заявила зампредседателя Госкомитета по строительству и ЖКХ Псковской области.

Напомним, 26 мая Псковская область присоединится к III Всероссийской акции «Международный день соседей», которая проводится в рамках реализации федерального партийного проекта «Единой России» «Школа грамотного потребителя» в целях акцентирования важности совместного и добросовестного решения жилищных вопросов.