Проведение концертов в псковских дворах в честь «Дня соседей» поддержала Елена Полонская

15:03, 16 мая 2017, ПАИ

Нужным праздником назвала III Всероссийскую акцию «Международный день соседей» участник предварительного голосования «Единой России» Елена Полонская. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с заседания оргкомитета по проведению акции, который проходит сегодня, 16 мая, в Псковском региональном исполкоме партии. «Зачастую советы домов у нас не создаются, в этом виноваты управляющие компании, они ставят туда своих людей, и в итоге ничего не понятно», - отметила Елена Полонская.

Заместитель руководителя Управления городского хозяйства (УГХ) администрации Пскова Дмитрий Таратынов добавил, что раньше каждый год до 20 июля проводились праздники домов. «Выбирали один-два двора, готовили их, сажали деревья, цветы. На протяжении уже, наверное, лет пяти такие мероприятия не проводятся», - сказал представитель УГХ. Он напомнил, что концертные программы организовывали органы местного самоуправления совместно с управляющими компаниями. «Было бы неплохо, если бы привлекли комитет культуры. На концерты люди приходят во дворы. В некоторых дворах даже сохранились мини-площадки для концертов и для детей. К этим мероприятиям нужно готовится, недели одной не хватит», - считает он.

Елена Полонская поддержала идею Дмитрия Таратынова, она отметила, что культурное мероприятие должно быть эпицентром. «Любой праздник должен проводиться четко, точечно на каждом округе. Хотелось бы не упрашивать коллективы, чтобы они выступили у нас на празднике. Нужно четко выстраивать план работы», - подчеркнула она.

Дмитрий Таратынов также заявил, что в ходе акции нужно познакомить, вовлечь людей в деятельность. «Если мы отказываемся от культурной программы, то проводить ее не надо вообще. Я из вашей программы не понял, кто будет играть с детьми в салочки, зорьку», - отметил он.