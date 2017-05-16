Псковские ориентировщики завоевали медали на Чемпионате России среди инвалидов

15:54, 16 мая 2017, ПАИ

Псковичи заняли призовые места на Чемпионате России 2017 по спорту среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата в дисциплине «спортивное ориентирование». Соревнования проводились с 9 по 15 мая в Тюмени, сообщили Псковскому агентству информации в Псковском областном отделении Всероссийского общества инвалидов.

При помощи компаса и карты спортсмены должны были преодолеть определенную дистанцию по лесу (парку или городу), состоящую из пунктов, на каждом из которых располагаются несколько призм. Из них нужно было выбрать соответствующую заданной легенде.

За победу боролись 70 спортсменов из 12 регионов, от Псковской области в соревнованиях принимали участие члены сборной команды России, мастера спорта Марина Борисенкова и Эдуард Огинский. По итогам соревнований Марина Борисенкова завоевала золотую и две серебряных медали, Эдуард Огинский - бронзовую награду.