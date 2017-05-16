600 тысяч заплатил пскович за снятие запретов судебных приставов

16:01, 16 мая 2017, ПАИ

В результате запретов на регистрацию недвижимого имущества пскович погасил долг на сумму более 600 тысяч рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления ФССП по Псковской области.

Исполнительное производство было возбуждено ещё в декабре 2015 года, с того момента к должнику стали применять различные меры принудительного взыскания. В частности, приставы вынесли постановление об обращении взыскания на денежные счета, обращение взыскания на заработную плату должника в размере 50%, запреты на две квартиры, а также временное ограничение на выезд за пределы Российской Федерации.

В течении 2016-2017 годов долг псковича гасился небольшими перечислениями, но после майских праздников он сам пришёл на приём к судебному приставу-исполнителю. Мужчина пояснил, что готов полностью оплатить весь долг, чтобы на его имуществе не стояло никаких запретов. Погашение задолженности в полном объеме позволяет судебному приставу-исполнителю вынести постановления об отмене всех запретов и ограничений и окончить исполнительное производство фактическим исполнением.