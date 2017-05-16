Нарушения в водоохранной зоне реки Великой обнаружила природоохранная прокуратура

15:32, 16 мая 2017, ПАИ

Природоохранная межрайонная прокуратура направила в суд исковое заявление об обязании собственника участков в деревне Спасское привести прибрежную защитную полосу реки Великой в Псковском районе в нормативное состояние. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре.

В рамках рассмотрения коллективного обращения жителей деревни Спасское Псковского района прокуратура провела проверку в водоохранной зоне реки Великой. Было обнаружено, что в границах прибрежной защитной полосы перпендикулярно берегу реки прорыт канал Т-образной формы общей площадью около 1445 кв. м., а также размещены отвалы размываемых грунтов, образованные при прорытии канала. В ходе проверки установлено, что данные работы произвел в начале марта собственник прилегающих к водному объекту земельных участков.

Материалы проверки направлены в Управление Росприроднадзора по Псковской области для рассмотрения вопроса о привлечении виновного лица к административной ответственности, предусмотренной частью 2 статьи 8.12 КоАП РФ (нарушение режима использования земельных участков и лесов в водоохранных зонах) и частью 1 статьи 8.42 КоАП РФ (использование прибрежной защитной полосы водного объекта, водоохранной зоны водного объекта с нарушением ограничений хозяйственной и иной деятельности).