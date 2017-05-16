Россельхозбанк погасил внешние займы на общую сумму 1,448 млрд долларов США

15:29, 16 мая 2017, ПАИ

Россельхозбанк 15 мая погасил еврооблигационный займ объемом 1 млрд 148 млн долларов США, привлеченный в мае 2007 года. Также 12 мая были исполнены обязательства на сумму 300 млн долларов США по привлечённому долгосрочному межбанковскому депозиту. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе банка. Представители Россельхозбанка подчеркнули, что он «последовательно обеспечивает реализацию стратегии на замещение ранее привлеченных на международных рынках ресурсов заимствованиями на внутреннем рынке клиентских средств и долгового капитала».

«Россельхозбанк планомерно снижает зависимость от зарубежного фондирования в условиях действующих в отношении Банка секторальных санкций. С августа 2014 года банк погасил еврооблигации на сумму эквивалентную 217 млрд рублей, при этом более 51 млрд рублей были возвращены досрочно. В совокупных обязательствах банка доля средств, привлеченных на международном рынке капитала, за этот период сократилась в 2 раза с 20,3% до 10,4%. Мы продолжим работать над формированием качественной, устойчивой и диверсифицированной ресурсной базы на основе заимствований на внутреннем рынке», – отметил заместитель председателя правления банка Кирилл Лёвин.