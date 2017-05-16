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Общество

Колбасы и мясные изделия предлагает по скидкам «Бизон»

В торговой сети «Бизон» стартовала акция, которая продлится до 28 мая. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в компании «Псковмясопром».

В акции участвует продукция, производимая по ГОСТу: «Таллинская» - 399 рублей за килограмм, «Сосиски молочные» — 259 рублей за килограмм, пельмени «Домашние» — 179 рублей за килограмм.

Так же по акции можно приобрести вареные колбасы «Докторскую» и «Молочную премиум» — 199 рублей за килограмм, сервелат Кремлёвский — 249 рублей за килограмм, колбаски «Псковские» — 205 рублей за килограмм и бифштекс из говядины - 20 рублей 100 грамм.

Для пикника: шашлык «Деликатесный» в лимонном перце - 249 рублей за килограмм, шашлык из куриной грудки — 219 рублей за килограмм, колбаски для жарки «Деревенские»— 179 рублей за килограмм.

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