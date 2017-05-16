11 тысяч «анютиных глазок» высажены на клумбы Великих Лук

15:41, 16 мая 2017, ПАИ

На городские клумбы Великих Лук высажены более 11 тысяч «анютиных глазок», планируется постепенная высадка однолетников – бархатцев, агератума, цинерарий. Кроме того, парки и скверы Великих Лук украсят 2,5 тыс. роз и 10 тыс. луковичных цветов. Об этом сообщил и. о. первого заместителя главы администрации города Юрий Власюк на общегородском совещании, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Юрий Власюк также отметил, что период проведения весеннего месячника по благоустройству города участок озеленения МУП «ДСУ» провел побелку деревьев, их формовочную обрезку, спилены аварийные деревья. Он напомнил, что ежедневно приводятся в порядок парки, территории объектов культуры, прилегающие территории к офисным зданиям, дворовые территории многоквартирных жилых домов, территории остановок общественного транспорта, общегородские территории.

Контроль за уборкой ежедневно осуществляется сотрудниками МУ «УЖКХ города Великие Луки». Совместно с МУП «ДСУ», МП «Водоканал», МУП «Тепловые сети», управляющими компаниями ООО «УК Южное», ООО «Северный микрорайон-сервис», ООО «УК Радист», ООО «УК Жилсервис», ООО «Центральное», ООО «Управдом» и ООО «Великолукская жилищно-коммунальная компания» организовано обеспечение участников субботников инвентарем, пакетами и перчатками. Ежедневно по требованию для вывоза мусора с общегородских территорий выделяется техника от МП «Водоканал», «Кабельный завод «Алюр», ООО «Силовые машины-завод Реостат», МУП «ДСУ», ЗАО «ЗЭТО», ООО «СМУ - 44», ООО Великолукский завод «Транснефтемаш», МУП «Тепловые сети».

Юрий Власюк рассказал, что период с 3 апреля по 14 мая было вывезено 609 машин мусора, собранного с общегородских территорий. Силами промышленных предприятий города ликвидированы 4 несанкционированных свалки.

В весенней уборке приняли участие 55 образовательных учреждений, трудовые коллективы 109 промышленных и муниципальных предприятий и организаций, учреждений сферы здравоохранения, культуры, обслуживания населения, молодежные, общественные организации, а также активные жители города.

«Большая работа проделана управляющими организациями города, которые, помимо вверенных им территорий, проводят уборку дополнительных территорий, не входящих в границы обслуживания, а также активное участие в субботниках приняли общественные советники главы города и депутаты Великолукской городской Думы», – подчеркнул Юрий Власюк.

Всего в весеннем месячнике по благоустройству приняли участие 28 тыс. 215 человек, вывезены 2 тыс. 837 кубометров мусора.