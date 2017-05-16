Дебаты участников предварительного голосования «Единой России» по выборам главы Дедовичского района пройдут 17 мая

17:26, 16 мая 2017, ПАИ

17 мая состоятся дебаты участников предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от партии «Единая Россия» кандидатов на главу Дедовичского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения партии «Единая Россия».

Встреча пройдёт в Дедовичском районном центре досуга (улица Энергетиков дом 6). Участниками дебатов станут пенсионер МВД Геннадий Афанасьев, глава Дедовичского района Игорь Гуменюк, первый заместитель главы администрации Пушкиногорского района Виктор Иванов, предприниматель Игорь Тарасов.

Напомним, что в Псковской области в этом году «Единая Россия» проводит процедуру предварительного голосования для последующего выдвижения кандидатами в депутаты представительных органов муниципальных образований, на должности глав в семи районах Псковской области, и довыборы в Псковское областное Собрание депутатов.

Предварительное голосование по кандидатурам для последующего выдвижения от партии «Единая Россия» кандидатов в депутаты на выборах в Псковскую городскую Думу, депутатов Дедовичского районного Собрания и главы Дедовичского района пройдет по первой модели: проголосовать смогут все жители округа в единый день 28 мая. В остальных районах смогут проголосовать жители округов, непосредственно после завершения встреч участников предварительного голосования с выборщиками.