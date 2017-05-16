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Общество

День информации из цикла «Медики советуют» пройдёт в областной библиотеке

17 мая в 14:30 Центр социальной, деловой и правовой информации Псковской областной библиотеки приглашает студентов средне-специальных учебных заведений Пскова (улица Профсоюзная, д. 2, второй этаж) принять участие в Дне информации из цикла «Медики советуют». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе библиотеки.

Встреча посвящена обсуждению вопросов, связанных с опасностью распространения наркотиков в молодежной среды. О психологических механизмах приобщения человека к употреблению наркотических средств расскажут сотрудники псковского областного центра медицинской профилактики.

Вход свободный. Контактный телефон 72-32-28.

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