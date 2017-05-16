95-летие пионерской организации отметят в Пскове

16:26, 16 мая 2017, ПАИ

19 мая в Пскове в Доме детского творчества (улица Кузнецкая, 33) состоится торжественная встреча, посвящённая 95-летию пионерской организации. Начало мероприятия в 11:00. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы из Дома детства и юношества «Радуга», а также из областной общественной организации «Радуга».

На встречу приглашены представители администрации области, ветераны пионерского движения, делегации представителей районных детских общественных объединений, а также представители регионального отделения организации «Российское движение школьников» и регионального штаба «Юнармия».

В фойе Дома детского творчества будет работать фотовыставка «Связь поколений», отражающая историю развития общественного движения от пионерской организации и до современных объединений. В ходе торжественной встречи руководители, вожатые, бывшие пионеры поделятся своими воспоминаниями о пионерском прошлом, а также расскажут о своей работе нынешние детских общественные объединения.

Дополнительная информация по телефонам 29-81-45, 29-81-51.