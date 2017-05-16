ПАИ-live c Виктором Антоновым состоится 17 мая

16:28, 16 мая 2017, ПАИ

17 мая, в 12:00 гостем прямого эфира проекта ПАИ-live станет вице-спикер Собрания депутатов Псковской области, председатель комитета по труду и социальной политике, первый заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Виктор Антонов.

Партия власти, как и другие политические силы региона, сейчас активно готовится к сентябрьским выборам. Самая конкурентная борьба за депутатские мандаты, очевидно, развернется на выборах в Псковскую городскую Думу — о своей готовности баллотироваться заявили 85 человек. «Единая Россия» для формирования списка кандидатов использует процедуру предварительного голосования - «праймериз». Претенденты участвую в публичных дебатах, в прямом интернет-эфире предлагают своё видение и решение проблем в экономике и социальной сфере. Определить лучших кандидатов на прямых предварительных выборах смогут сами жители города 28 мая.

Какие идеи выдвигают потенциальные псковские депутаты, принесут ли праймериз «свежую кровь» в псковскую политику, какие ошибки в организации «праймериз» прошлых лет учли псковские единороссы в этот раз? Свои вопросы Виктору Антонову можно оставлять на странице ПАИ-live.