В Пскове демонтированы ещё девять заброшенных ларьков

16:10, 16 мая 2017, ПАИ

В Пскове продолжается работа по благоустройству города. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета со ссылкой на отдел потребительского рынка и услуг администрации города, демонтированы ещё девять самовольно возведённых киосков. С начала года их число составило 21.

Ларьки, которые много лет стояли заброшенными, и их хозяев не удалось найти, убирает Служба благоустройства города. Нестационарные торговые объекты исчезли на Рижском проспекте, 65 и на улице Новгородской, 24, ларёк на Привокзальной площади, торговавший табачными изделиями, и два киоска на улице Текстильной, 16.

Несколько павильонов, которые не значились в схеме размещения нестационарных торговых объектов, демонтированы самими владельцами: на Рижском проспекте, 60, на улице Николая Васильева, 36/38, на Коммунальной, 26 и киоск печатной продукции на улице Яна Фабрициуса, 28.

Напомним, в 2016 году в Пскове были демонтированы 25 незаконно возведенных торговых точек.