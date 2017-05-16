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Общество

По факту публикации видео с подростками, залезшими на памятник Героя Советского Союза в Невеле, проводится проверка

Сотрудники МО МВД России «Невельский» проводят проверку по факту размещения в социальной сети видео с изображением молодых людей, которые залезли на памятник Героя Советского Союза Маншук Маметовой в Невеле.

Видео стало поводом для публикаций в казахских СМИ. В частности, портал «Новости Казахстана» сообщал, что «Генеральное Консульство Республики Казахстан в Санкт-Петербурге обратилось в российские правоохранительные органы для выяснения личности и привлечения к ответственности лиц, совершивших кощунственные действия в отношении памятника Герою Советского Союза Маншук Маметовой в городе Пскове».

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в ходе проведенных мероприятий лицо, запечатленное на видео, установлено.

Будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством. 

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