За сбыт гашиша пскович отправится в колонию на два года
Псковский городской суд признал местного жителя виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.
Мужчина незаконно сбыл гашиш, после чего был задержан сотрудниками ЛО МВД России на транспорте. Суд назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.