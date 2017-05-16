Первый региональный конгресс библиотекарей пройдет в Пскове
25 мая, в преддверии Общероссийского дня библиотек, в Пскове пройдет 1-й Региональный конгресс библиотекарей Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковской областной библиотеки.
В программе конгресса запланированы церемонии награждения победителей областных конкурсов «Библиотека года», «Библиотекарь пишущий», «Открытая книга» и «Талантливые и перспективные», вторые Региональные библиотековедческие чтения, Форум молодых библиотекарей «Живи ярко! В библиотеке!».
Организаторами выступают Государственный комитет Псковской области по культуре, Псковская библиотечная ассоциация, ГБУК «Псковская областная универсальная научная библиотека».
Местом проведения конгресса станет Псковская областная универсальная научная библиотека (ул. Профсоюзная, д. 2).
Напомним, что профессиональный праздник работников российских библиотек ежегодно отмечается 27 мая. Выбор даты приурочен ко дню основания в 1795 году первой государственной общедоступной библиотеки России — Императорской публичной библиотеки, ныне Российской национальной библиотеки.