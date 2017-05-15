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Культура

Опубликован проект программы 51-го Всероссийского Пушкинского праздника поэзии

С перечнем концертов, выставок, спектаклей и других событий, которые готовят к 51-му Всероссийскому Пушкинскому празднику поэзии в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское», можно познакомиться на официальном сайте учреждения.

Необходимо принять во внимание, что опубликованный документ — это проект программы, отметила в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации представитель информационной службы музея Лидия Токарева.

В содружестве с Псковским музеем-заповедником в «Михайловском» готовится выставка одного предмета. Эта традиционная акция — многолетний, успешный выставочный «сериал» двух музеев, работающих в регионе. Партнёром в подготовке фестиваля молодёжных театров «Михайловское 2017» выступает петербургский Государственный Пушкинский театральный центр. Предстоящим детско-молодёжным форумом, приуроченным к 200-летию первого приезда Пушкина — выпускника лицея в родовое имение, вместе с пушкиногорскими музейщиками заняты специалисты из автономной некоммерческой организации «Пушкинский образовательный Центр».

В проект программы включены не только события в Пушкинских Горах, но и зарубежные акции при содействии работников Государственного музея-заповедника «Михайловское», которые намечены на предстоящие Пушкинские дни.

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