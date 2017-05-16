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Экономика

Более 13 тонн белорусского картофеля не прошли проверку на псковской границе

16 мая в контрольном пункте в деревне Долосцы Себежского района запрещен ввоз из Белоруссии 13 тонн семенного картофеля. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям, причиной запрета стало несоответствие номера прицепа автомобиля, а также маркировки товара и информации в фитосанитарном сертификате (продовольственный) сведениям, указанным и товаротранспортных документах (семенной).

15 мая в этом же контрольном пункте специалисты Россельхознадзора не пропустили из Белоруссии 150 кг продовольственного картофеля и 140 штук рассады овощных культур, ввозимые на территорию Российской Федерации физическим лицом. Причина запрета - отсутствие фитосанитарного сертификата.

Запрещенная к ввозу на территорию РФ подкарантинная продукция возвращена на сопредельную территорию, владельцы грузов привлечены к административной ответственности, предусмотренной статьёй 10.2 КоАП РФ.

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