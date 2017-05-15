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Культура

17 мая духовой оркестр колледжа искусств проведёт отчётный концерт

17 мая в 13:00 в концертном зале музыкального отделения ( улица Воеводы Шуйского, 2) состоится отчётный концерт духового оркестра Псковского областного колледжа искусств им. Н. А. Римского-Корсакова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учебного заведения.

Публика услышит «Московский марш» на тему песни Андрея Петрова «А я иду, шагаю по Москве», вальс Макса Кюсса «Амурские волны», «Фокстрот» из к/ф «Серенада солнечной долины». Прозвучат и редко исполняемые духовыми оркестрами произведения русских и зарубежных композиторов: 1 часть концерта для тромбона с духовым оркестром Н. А. Римского-Корсакова, пьеса «Слон» из сюиты «Карнавал животных» Камиля Сен-Санса, Кан-кан» из оперетты «Орфей в аду» Жака Оффенбаха.

Молодые артисты порадуют зрителей интересными аранжировками  для духового оркестра песен: Вениамина Баснера «С чего начинается Родина», Франческо Сартори «Con te partiro», Константина Меладзе «Скрипка».

В концерте прозвучит джазовая композиция Маркуса Миллера «Прямо в сердце» в исполнении известного псковского музыканта, преподавателя колледжа Аркадия Галковского (саксофон).

По традиции в завершении концерта музыканты исполнят русский марш, написанный в 1912 году штаб-трубачом кавалерийского Василием Агапкиным «Прощание славянки». 

Вход на концерт духового оркестра свободный. 

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