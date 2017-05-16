19 мая в Печорском районе стартует второй этап Чемпионата России по спортивному ориентированию

17:48, 16 мая 2017, ПАИ

19 мая в Печорском районе стартует второй этап Чемпионата России по спортивному ориентированию. Об этом Псковскому агентству информации сообщил Александр Кузьмин, лидер команды «PRO SPORT».

Более ста сильнейших спортсменов России соберутся на спортивной базе «Динамо». В течение трех соревновательных дней им предстоит преодолеть трассы от 8 до 16 километров. Трассы пролегают по сильно пересечённый, местности с множеством водных преград. По итогам соревнований будет сформирована сборная страны для участия в Чемпионате мира.

Место проведения соревнований выбрано не случайно. Через два месяца в Эстонском городе Тарту стартует Чемпионат мира по спортивному ориентированию. При проведении отборочных стартов для формирования сборной команды страны очень важна идентичность местности проведения соревнований местности, на которой пройдет Чемпионат мира. А окрестности спортивной базы «Динамо» похожи на эстонские ландшафты проведения соревнований.

Первый этап отборочных стартов сегодня, 16 мая, проходит в Великом Новгороде, где спортсмены выявляют сильнейших в городском спринте.

Помимо применяемой традиционно электронной отметки, на соревнованиях будет применена видео онлайн-трансляция с контрольных пунктов, финишного городка и GPS-трансляция передвижения спортсменов по местности.